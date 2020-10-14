Pompeo, ABD'li düşünce kuruluşlarına "Dış finansmanınızı açıklayın" çağrısında bulundu - Son Dakika

Pompeo, ABD'li düşünce kuruluşlarına "Dış finansmanınızı açıklayın" çağrısında bulundu

14.10.2020 01:35
Pompeo, ABD'li düşünce kuruluşlarına

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'li düşünce kuruluşları ve akademik enstitülere yabancı ülkelerden aldıkları fonları açıklamalarını aksi halde Bakanlığa erişimlerinin durdurulacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'li düşünce kuruluşları ve akademik enstitülere yabancı ülkelerden aldıkları fonları açıklamalarını aksi halde Bakanlığa erişimlerinin durdurulacağını duyurdu.

Konuya dair yazılı açıklama yapan Pompeo, Çin ve Rusya'nın ABD'deki etkilerini arttırmak adına düşünce kuruluşlarına büyük bağışlarda bulunduğunu belirtti.

Pompeo, açıklamasında Bakanlık olarak ABD'nin çıkarlarını ilerletmek için dış politikada birçok düşünce kuruluşu ve akademik enstitüyle ortak çalıştıklarını ve farklı düşüncelere saygılı olduklarını kaydederek, "Ancak Çin ve Rusya gibi ülkelerin de bu düşünce kuruluşları aracılığıyla ABD dış politikası üzerinde nüfuz oluşturmaya çalıştığının farkındayız." dedi.

Düşünce kuruluşlarının dışarıdan aldıkları finansmanı sivil toplum kurumlarının bütünlüğünü korumak adına açıklamalarının gerekli olduğunu vurgulayan Pompeo, aksi durumda Bakanlık yetkililerinin bu durumu göz önünde bulunduracağını ve bu kuruluşların Bakanlığa erişimlerinin durdurulacağını bildirdi.

Pompeo, şu ifadeleri kullandı:

"Artık Bakanlık personeli, bu kuruluşlarla ortak projeye girerken veya nasıl çalışılacağına karar verirken açıklanan belirli finansman kaynaklarına dikkat edecektir. Bu politika, Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası (FARA) kapsamındaki açıklama gereksinimlerinden farklıdır. Bir gün ABD'nin ekonomik ve kişisel özgürlük, eşit haklar, hukukun üstünlüğü ve gerçek sivil toplum hakkında özgür ve açık diyaloğu teşvik etme çabalarının Çin ve Rusya gibi yerlerde mümkün olacağını umuyoruz."

Pompeo'nun son yıllarda Washington'daki siyasetçiler ve düşünce kuruluşlarına onlarca milyon dolar bağışta bulunan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ı anmaması ise dikkati çekti.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Yabancı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pompeo, ABD'li düşünce kuruluşlarına 'Dış finansmanınızı açıklayın' çağrısında bulundu - Son Dakika

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