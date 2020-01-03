Pompeo: "ABD'nin çıkarlarını koruma kararlılığımız değişmeyecek" - Son Dakika
Son Dakika Politika Pompeo: 'ABD'nin çıkarlarını koruma kararlılığımız değişmeyecek' - Son Dakika

Pompeo: "ABD'nin çıkarlarını koruma kararlılığımız değişmeyecek"

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "İran rejimi bölgeyi istikrarsızlaşıyor.

Pompeo:

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "İran rejimi bölgeyi istikrarsızlaşıyor. Bizim Amerika'nın çıkarlarını, personelini, tesislerini ve ortaklarını koruma kararlığımız değişmeyecek" dedi.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İranlı General Süleymani'nin ölümüyle ilgili Pakistan Ordusu Genelkurmay Başkanı Qamar Javed Bajwa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Pompeo görüşmeye ilişkin yaptığı Twitter açıklamasında, "Pakistan Ordusu Genelkurmay Başkanı Bajwa ile ABD'nin Kasım Süleymani'yi savunma amaçlı öldürmesi üzerine konuşmak için görüşme gerçekleştirdik. İran rejimi bölgeyi istikrarsızlaşıyor. Bizim Amerika'nın çıkarlarını, personelini, tesislerini ve ortaklarını koruma kararlığımız değişmeyecek" ifadelerini kullandı.


Pentagon ise konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Süleymani'nin öldürülmesi emrinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından, İran yanlısı bir grubun, ABD Büyükelçiliği'nin etrafını sarması üzerine verildiğini açıklamıştı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kasım Süleymani'nin yerine geçen İsmail Kani'den ABD'ye tehdit: Amerikalıların cesetlerini görmek için biraz sabırlı olun
Son dakika: Trump'tan Kasım Süleymani suikastıyla ilgili yeni açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık, savaş başlatmak için değil Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran ile ABD arasında İsviçre üzerinden karşılıklı mesaj trafiği yaşandı Karamollaoğlu'ndan Süleymani mesajı: Hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladım

Son Dakika Haberleri
05:30 ? HAŞDİ ŞABİ?YE İKİNCİ HAVA SALDIRISI, 6 KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika Haber
05:05 Torbalı'da 2 kişiyi öldürüp, bir polisi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika Haber
03:44 Haşdi Şabi'ye ikinci hava saldırısı: 6 kişi öldü - Son Dakika Haber
03:43 ABD Orta Doğu'ya üç bin asker gönderiyor - Son Dakika Haber
01:13 Kahramanmaraş'ta kumar operasyonu - Son Dakika Haber
00:51 Aralarına aldıkları kadını defalarca taciz ettiler! Görüntüler sosyal medya gündemine bomba gibi düştü - Son Dakika Haber
00:32 Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran ile ABD arasında İsviçre üzerinden karşılıklı mesaj trafiği yaşandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 06:03:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pompeo: "ABD'nin çıkarlarını koruma kararlılığımız değişmeyecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]