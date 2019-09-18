Son Dakika Haberleri: Pompeo ABD'nin İran'ı sorumlu tuttuğu saldırılar sonrası Suudi Arabistan'a gidiyor
Son Dakika Dünya Haber

Pompeo ABD'nin İran'ı sorumlu tuttuğu saldırılar sonrası Suudi Arabistan'a gidiyor

43 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırıların arkasında İran'ın olduğuna dair kanıtlar olduğunu açıklamasının ardından, Savunma Bakanı Mike Pompeo verilecek muhtemel misillemeleri görüşmek için Suudi Arabistan'a gitti

Pompeo ABD'nin İran'ı sorumlu tuttuğu saldırılar sonrası Suudi Arabistan'a gidiyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırıların arkasında İran'ın olduğuna dair kanıtlar bulunduğunu açıklamasının ardından, Savunma Bakanı Mike Pompeo verilecek muhtemel misillemeleri görüşmek için Suudi Arabistan'a gitti.


Açıklama Amerikan başkan yardımcısı Mike Pence'den geldi. Pence, ABD'nin ve bölgedeki müttefiklerinin çıkarlarını korumaya hazır olduklarını belirtti.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'dan Aramco saldırısıyla ilgili açıklama
Uçakta kendini tatmin etme görüntüsüyle olay olan Kerimcan Durmaz, Amerika'ya taşındı Altın güne düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i yemeğe davet etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 12:58:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pompeo ABD'nin İran'ı sorumlu tuttuğu saldırılar sonrası Suudi Arabistan'a gidiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]