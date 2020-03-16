Pompeo, Abdülmehdi koalisyon güçlerine yönelik saldırıları görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine düzenlenen saldırıları görüştüğü bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile yaptığı telefon görüşmesinde Irak'taki koalisyon güçlerine ait el-Taci askeri üssüne düzenlenen saldırıları ele aldığını belirterek, "Pompeo görüşmede ABD'nin vatandaşlarının hayatını tehdit eden saldırılara karşı hoşgörülü olmayacağını ve nefsi müdafaa amacıyla olası saldırılara karşı ek önlemlerin alınacağını söyledi" ifadelerini kullandı. Ortagus, görüşmede ABD ve koalisyon güçlerini hedef alan saldırıların sorumlularının cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Irak hükümetini terör örgütü DEAŞ'ı yenmek için destekleyen koalisyon güçleri askerlerini koruması gerektiğini söylediğini aktardı.

(İHA)