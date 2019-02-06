Pompeo, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile Görüştü
55 dakika önce
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile telefonda görüşerek, Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki doğrudan diyaloğun sağlanmasının ve savaşın bitirilmesinin önemine dikkati çekti.
ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo, Afganistan
Devlet Başkanı Eşref Gani
ile telefonda görüşerek, Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki doğrudan diyaloğun sağlanmasının ve savaşın bitirilmesinin önemine dikkati çekti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü
Yardımcısı Robert Palladino, Pompeo ve Gani arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Palladino, Pompeo'nun, Taliban ile barış müzakereleri kapsamında ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad'ın rolüne vurgu yaptığı ve ABD'nin Afganistan'da kalıcı barışın sağlanması konusundaki kararlılığını dile getirdiğini belirtti.
Palladino şu şekilde devam etti:
"Bakan (Pompeo), ülke içindeki şiddete son verilmesinin önemine dikkat çekerken, barış müzakerelerinin devam etmesi için Afganistan hükümeti, Taliban ve diğer Afgan liderlerin gerekli tüm şartları sağlayarak masaya oturması gerektiğini vurguladı. Son olarak Afgan halkının 2001'den bu yana edindiği kazanımlara dikkat çeken Bakan, ABD'nin Afganistan ile kalıcı bir ilişki istediğini belirtti."
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:21 Kaynak: AA
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