Pompeo: "Ambargonun sona ermesiyle Avrupa ve Asya, İran'ın hedefi olabilir" - Son Dakika

Pompeo: "Ambargonun sona ermesiyle Avrupa ve Asya, İran'ın hedefi olabilir"

ABD, BMGK'ya İran'a yönelik silah ambargosunun yenilenmesini içeren karar tasarısı sundu.

ABD, BMGK'ya İran'a yönelik silah ambargosunun yenilenmesini içeren karar tasarısı sundu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo silah ambargosunun Ekim ayında sona erecek olmasıyla İran'ın Rusya ve Çin'den alabileceği savaş uçaklarıyla Avrupa ve Asya'yı hedef haline getirebileceğini belirtti.

Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) İran'a yönelik uyguladığı silah ambargosunun Ekim ayında sona ereceğini belirterek, "İran, Rusya'nın Su-30 ve Çin'in J-10 savaş uçaklarından alabilecek. Bu son derece ölümcül uçaklar ile Avrupa ve Asya, İran'ın hedefi haline gelebilir. ABD buna asla izin vermeyecek" dedi.

ABD, BM Güvenlik Konseyine karar tasarısı sundu

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) İran'a yönelik uluslararası silah ambargosunun yenilenmesini içeren karar tasarısı sundu. ABD, sunduğu yeni karar tasarısında İran'a silah ve ilgili malzemelerin satışının, tedarikinin ve transferinin yasaklanmasını talep etti.

BM Güvenlik Konseyinin yaklaşık 12 yıldır İran'a uyguladığı silah ambargosu, 2015'te imzalanan nükleer anlaşma kapsamında Ekim ayında sona eriyor. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Pompeo: 'Ambargonun sona ermesiyle Avrupa ve Asya, İran'ın hedefi olabilir' - Son Dakika

Son Dakika

00:44 Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat 00:23 Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi 00:11 Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti 16:48 Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var 16:31 Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar kurtarıldı 15:44 İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu 14:37 İstanbul'un lüks semtinde yol göle döndü 13:19 Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi 12:28 Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı 12:27 Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı 12:19 Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
00:37
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
00:29
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
00:08
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
23:57
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
23:56
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
23:44
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
23:40
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
23:14
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
23:09
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
23:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 05:12:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pompeo: "Ambargonun sona ermesiyle Avrupa ve Asya, İran'ın hedefi olabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]