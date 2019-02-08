Son Dakika Haberleri: Pompeo, Avrupa Turuna Çıkıyor

Pompeo, Avrupa Turuna Çıkıyor

11 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, 11-15 Şubat'ta Macaristan, Slovakya, Polonya, Belçika ve İzlanda'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Pompeo, Avrupa Turuna Çıkıyor, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, 11-15 Şubat'ta Macaristan, Slovakya, Polonya, Belçika ve İzlanda'yı ziyaret edeceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Pompeo, 11 Şubat'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek ve burada Macaristan Başbakanı dahil üst düzey isimlerle görüşmeler gerçekleştirecek.

12 Şubat'ta Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya geçecek olan Pompeo, burada Slovakya Cumhurbaşkanı dahil üst düzey siyasi görüşmeler yapacak.

Aynı gün Varşova'ya geçecek olan Pompeo, burada da Polonyalı mevkidaşı ile bir araya gelecek.

Daha sonra Brüksel'e gidecek olan Pompeo, AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Venezuela dahil birçok konuda görüş alışverişinde bulunacak.

Brüksel'den İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e geçecek olan Pompeo, 15 Şubat'ta Avrupa seyahatini tamamlayarak ABD'ye dönecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:12 Kaynak: AA

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