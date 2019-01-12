Son Dakika Haberleri: Pompeo, Bae'de Veliaht Prensle Görüştü

Pompeo, Bae'de Veliaht Prensle Görüştü

20 dakika önce

ABU ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Pompeo, Bae'de Veliaht Prensle Görüştü, System.String[]
ABU ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

BAE haber ajansı WAM'a göre, Al Nahyan ile Pompeo'nun başkent Abu Dabi'deki görüşmesinde, ikili ilişkiler ile bunların geliştirilmesi, bölgesel ve uluslararası meseleler ve iki ülkenin bölgede güvenlik ve istikrarı sağlama konusundaki iş birliği ele alındı.

BAE, Pompeo'nun 9 ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunda ziyaret ettiği 5. ülke oldu.

-Pompeo'nun Orta Doğu turu


Mike Pompeo, Orta Doğu turuna salı günü Ürdün'le başladı, ardından Irak'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Birkaç saat süren Irak ziyaretinde Pompeo, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü, daha sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) geçti.


Mısır'a çarşamba akşamı gelen ABD Dışişleri Bakanı, perşembe günü Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi ve Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile bir araya geldi, ayrıca başkent Kahire'deki Amerikan Üniversitesi'nde konuşma yaptı. Mısır devlet televizyonuna bir mülakat veren Pompeo, cuma akşamı BAE'ye gitti.


Göreve geldiğinden bu yana ikinci Orta Doğu turuna çıkan Pompeo'nun Ürdün, Irak, Mısır, Bahreyn ve BAE'den sonra Suudi Arabistan, Katar, Umman ve Kuveyt'i ziyaret etmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:10 Kaynak: AA

Orta Doğu, Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri, Abu Dabi, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zarrab'dan Rüşvet Aldığını Kabul Eden Gardiyan, 3 Yıl Hapse Çarptırıldı Kaybolan Bebeğin İmdadına Kadın Otobüs Sürücüsü Yetişti

Tarihte Böylesi Görülmedi! ABD'de Federal Hükümet Tam 22 Gündür Kapalı ABD Basınından Bomba İddia! FBI, Trump'ın Rusya İçin Çalışıp Çalışmadığını Araştırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 23:30:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pompeo, Bae'de Veliaht Prensle Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]