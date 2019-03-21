Son Dakika Haberleri: Pompeo, Batı Kudüs'te Yapılan Üçlü Zirveye Katıldı

Pompeo, Batı Kudüs'te Yapılan Üçlü Zirveye Katıldı

9 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Batı Kudüs'te yapılan, Doğu Akdeniz gazının Avrupa'ya ulaştırılmasını amaçlayan "East-Med" projesinin ele alınacağı, İsrail-Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üçlü zirvesine katıldı.

Pompeo, Batı Kudüs'te Yapılan Üçlü Zirveye Katıldı, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı  Mike Pompeo, Batı Kudüs'te yapılan, Doğu Akdeniz gazının Avrupa'ya ulaştırılmasını amaçlayan "East-Med" projesinin ele alınacağı, İsrail- Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üçlü zirvesine katıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ev sahipliğinde yapılan üçlü zirveye Pompeo'nun yanı sıra Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da katıldı. 

Görüşme sonrasında yapılan ortak açıklamada, Doğu Akdeniz'de ortaya çıkabilecek menfi tehditlere karşı mücadele edileceği konusunda mutabakata varıldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Doğu Akdeniz bölgesinde barışı, güvenliği, istikrarı ve zenginliği paylaşma konusundaki ortak taahhütlerini teyit ettiler. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan arasındaki artan işbirliğine desteğinin altını çizdi. Liderler bölgesel işbirliğini geliştirmek, enerji bağımsızlığı ve güvenliğini desteklemek Doğu Akdeniz'de ortaya çıkabilecek menfi tehditlere karşı mücadele edecekleri konusunda mutabakata vardılar" ifadeleri kullanıldı.

'EN GÜÇLÜ BÖLGESEL ORTAKLIK'

Rum basını da, Anastasiadis'in, ABD'den Türkiye'ye karşı destek aldığını öne sürdü. Rum basını ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'un zirve öncesinde "ABD, İsrail, Kıbrıs (Rum) Cumhuriyeti ve Yunanistan güvenlik ve refahın önemli kilit ortaklarıdır. Önemli enerji konularında birlikte çalışarak, ülkelerimiz arasında güvenliği ve refahı daha da artıracağımızı biliyorum" ifadelerini kullandığını yazdı.

İsrail Başbakanı Netanyahu da, üçlü ortaklığı dünyadaki en iyi bölgesel ortaklıklardan biri olarak nitelendirdi. Netanyahu, "Enerji gibi alanlarında birlikte çalışıyoruz. Kıbrıs'tan Avrupa'ya uzanan bir boru hattı oluşturmayı planlıyoruz " dedi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da, işbirliğini özellikle enerji ve güvenlik alanlarında 'stratejik' olarak nitelendirdi. - Karahasan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:27 Kaynak: DHA

İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Kudüs, Dünya
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