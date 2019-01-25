Son Dakika Haberleri: Pompeo Bmgk'de Venezuela Toplantısına Katılacak

Pompeo Bmgk'de Venezuela Toplantısına Katılacak

44 dakika önce

BİRLEŞMİŞ ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yarın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Venezuela'daki krizi görüşeceği toplantıya katılacak.

Pompeo Bmgk'de Venezuela Toplantısına Katılacak, System.String[]
BİRLEŞMİŞ ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yarın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Venezuela'daki krizi görüşeceği toplantıya katılacak.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pompeo'nun, ABD'nin talebi üzerine Venezuela'daki krizi görüşmek için yarın toplanacak BMGK'deki toplantıya katılacağı bildirildi.

Açıklamada, Pompeo'nun BMGK ve uluslararası topluma Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido'yu tanıyarak, uluslararası barış ve güvenliğe katkı sağlaması çağrısı yapacağı belirtildi.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Mecliste, Meclis Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.

Trump yönetimi, başta bu talebi kabul etmeyerek ABD Büyükelçiliğinin açık tutulacağını açıklamış ancak dün personel sayısının güvenlik sebebiyle azaltılacağını belirtmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:40 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Venezuela, Güncel
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