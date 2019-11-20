Son Dakika Haberleri: Pompeo: Çavuşoğlu ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik
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Pompeo: Çavuşoğlu ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik" yazdı.

Pompeo: Çavuşoğlu ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik" yazdı.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mekvidaşı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmenin ardından Mike Pompeo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Brüksel'de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Zorlukların üstesinden gelmeye ve ikili ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.


Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:35 Kaynak: DHA
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