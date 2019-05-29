Son Dakika Haberleri: Pompeo: Çin hükümeti ile Huawei'in derin bağları var
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Pompeo: Çin hükümeti ile Huawei'in derin bağları var

1 saat önce

– ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Huawei'in Çin hükümetiyle "derin bağları" olduğunu ileri sürdü.

Pompeo: Çin hükümeti ile Huawei'in derin bağları var, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Huawei'in Çin hükümetiyle "derin bağları" olduğunu ileri sürdü.
Pompeo, Shenzen merkezli şirketin Çin Komünist Partisi ve elinde politik güç polunan siyasetçilerin bir "maşası" olduğunu iddia etti ve şirketi ABD'nin ekonomisi ve güvenliğine yönelik en büyük tehlike olarak tanımladı.
ABD vatandaşlarının Çin'in sisteminden haberdar olması gerektiğini söyleyen Pompeo, "Onların farklı kuralları var, bunu herkesin bilmesi gerek" dedi.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:52 Kaynak: DHA
Ekonomi
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