Pompeo, Çin'in Hindistan sınırına 60 bin asker konuşlandırdığı bildirdi - Son Dakika

Pompeo, Çin'in Hindistan sınırına 60 bin asker konuşlandırdığı bildirdi

10.10.2020 13:21
Pompeo, Çin'in Hindistan sınırına 60 bin asker konuşlandırdığı bildirdi, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Hindistan'ın kuzey sınırına on binlerce asker konuşlandırdığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Hindistan'ın kuzey sınırına on binlerce asker konuşlandırdığını söyledi.

Pompeo, Fox News'e yaptığı açıklamada, Çin'e karşı geliştirilen ittifakın 3 üyesi Avustralya, Hindistan ve Japonya'nın Çin Komünist Partisinin tehdidi altında olduğunu savundu.

Hafta başında ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya ittifakı (Quad) kapsamındaki görüşmeler için Tokyo'da bulunan Pompeo, "Hindistan, kuzey sınırında 60 bin Çin askerinin olduğunun farkında." ifadesini kullandı.

Pompeo açıklamasında ayrıca Çin'in yeni tip koronavirüs salgınına yanıtını eleştirdi, bu ülkeyi fikri mülkiyeti çalmakla suçladı.

ABD Dışişleri Bakanı, Tokyo'daki toplantıdan önce Çin'in "tehditkar askeri faaliyetlerine" karşı İndo-Pasifik bölgesi ülkelerine birlik çağrısı yaparak "Dünya uzun zamandır Çin tehdidi altında. Şimdi bu konuyu ciddi bir şekilde ele almak zorundayız. Zayıflık gösterirseniz, karşılığını alırsınız." demişti.

Haziranda 20 Hint askeri ölmüştü

Çin-Hindistan sınırında 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında 3 noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Hindistan Savunma Bakanlığından 31 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Çin ordusunun, 29 Ağustos gecesi "statükoyu değiştirmeye yönelik provokatif askeri eylemlerde bulunduğu ve bölgedeki açmazın çözümü yolunda daha önce askeri ve diplomatik angajmanlarda varılan uzlaşıyı ihlal ettiği" belirtilmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician ise 31 Ağustos'ta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin ordusunun 2 ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı'na riayet ettiğini bildirerek, "askerlerin kesinlikle sınırı geçmediğini" ifade etmişti.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ve Çinli mevkidaşı Vey Fınghı, 4 Eylül'de Moskova'da Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı çerçevesinde bir araya gelmişti.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda her 2 ülkenin gerilimi daha fazla artıracak veya durumu daha da karmaşıklaştıracak adımlar atmama konusunda anlaştığı kaydedilmişti.

Çin ve Hindistan, eylül ayında sınır bölgesine daha fazla asker konuşlandırmama konusunda uzlaşmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Asker, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pompeo, Çin'in Hindistan sınırına 60 bin asker konuşlandırdığı bildirdi - Son Dakika

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