Son Dakika Haberleri: Pompeo: Çin rejimi, Hong Kong ve Sincan'da temel insan haklarını çiğniyor
Son Dakika Dünya Pompeo: Çin rejimi, Hong Kong ve Sincan'da temel insan haklarını çiğniyor

Pompeo: Çin rejimi, Hong Kong ve Sincan'da temel insan haklarını çiğniyor

7 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya mesajı ile Çin'de Uygur Türklerine ve Hong Kong halkına karşı yapılan insan hakları ihlallerini eleştirdi

Pompeo: Çin rejimi, Hong Kong ve Sincan'da temel insan haklarını çiğniyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya mesajıyla Çin'de Uygur Türklerine ve Hong Kong halkına karşı yapılan insan hakları ihlallerini eleştirdi.


Bakanlığın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan videolu paylaşımda, Uygurların kamplarda tutulduğuna ve burada işkence gördüklerine dair raporlar hatırlatıldı. Videoda ayrıca Birleşmiş Milletler'de 23 ülkenin Çin'e yönelik "insan haklarına saygı" çağrısına da değinildi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:53 
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