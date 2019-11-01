Pompeo: Çin rejimi, Hong Kong ve Sincan'da temel insan haklarını çiğniyor
7 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya mesajı ile Çin'de Uygur Türklerine ve Hong Kong halkına karşı yapılan insan hakları ihlallerini eleştirdi
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya mesajıyla Çin'de Uygur Türklerine ve Hong Kong halkına karşı yapılan insan hakları ihlallerini eleştirdi.
Bakanlığın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan videolu paylaşımda, Uygurların kamplarda tutulduğuna ve burada işkence gördüklerine dair raporlar hatırlatıldı. Videoda ayrıca Birleşmiş Milletler'de 23 ülkenin Çin'e yönelik "insan haklarına saygı" çağrısına da değinildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:53
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