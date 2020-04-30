Pompeo: "Çin ve Kuzey Kore'deki son gelişmeleri yakından takip ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Politika Pompeo: 'Çin ve Kuzey Kore'deki son gelişmeleri yakından takip ediyoruz' - Son Dakika

Pompeo: "Çin ve Kuzey Kore'deki son gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore'de olası bir lider değişikliğine karşı nükleer silahlarından vazgeçmeye yönelik çabaları sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, "Çin ve Kuzey Kore'deki son gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Pompeo:

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore'de olası bir lider değişikliğine karşı nükleer silahlarından vazgeçmeye yönelik çabaları sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, "Çin ve Kuzey Kore'deki son gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.


Tüm dünyada merak uyandıran ve sağlığı ile ilgili bir türlü bilgi alınamayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un akıbeti ABD'de tedirginlik oluşturmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Amerikan medyasına yaptığı açıklamada ABD yetkililerinin son zamanlarda Kim Jong-un'u görmediğini ifade ederek, "Bugün bildirecek herhangi bir bilgimiz yok, yakından izliyoruz" şeklinde konuştu.


Pompeo, Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirmesi ve Asya ülkeleri ile ABD'yi etkileyebilecek istikrarsızlıklar hakkında endişelerini dile getirerek, "Kuzey Kore'de olası bir lider değişikliğine karşı nükleer silahlarından vazgeçmeye yönelik çabaları sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.


"Çin ve Kuzey Kore'deki durumu yakından takip ediyoruz"


Pompeo, dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) riski göz önüne alındığında ABD'nin Çin ve Kuzey Kore'deki durumu yakından takip ettiklerini belirtti. Pompeo Kuzey Kore'de yiyecek kıtlığı gibi gerçek bir gıda sıkıntısının olduğuna işaret ederek, "Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırmak için uğraşıyoruz. Bu konuda gerçek bir etkiye sahip oldukları için bunları yakından izliyoruz. Üzerinde yapılacak çok iş var. Buna odaklanmaya devam edeceğiz. ABD'yi tehdit eden bir nükleer silah programından vazgeçme çabalarımız sürecek" ifadelerini kullandı.


Öte yandan ABD istihbaratına yakın kaynaklar, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Covid-19 salgınına maruz kalmamak için bir sahil beldesinde kalabileceğini öne sürüyor. İstihbarat birimleri ve dünya medyası Kim Jong Un'un nerede olduğunu ve sağlığı hakkında hiçbir ayrıntıyı doğrulayamazken, Kuzey Kore liderinin ölmesi durumunda ülkenin başına kız kardeşi Kim Yo Jong'un geçeceği konuşuluyor. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kore, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 10:41 Kaynak: İHA


Son Dakika

Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi Türkiye'nin Filistin'e göndereceği tıbbi malzemeler, bu akşam yola çıkacak Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi Trump'tan ilginç çıkış: Virüs yok olup giderse aşıya da ihtiyaç duymayız 1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı         
17:03
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi         
16:50
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı         
16:44
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti         
16:43
Fenerbahçe'den Erman Toroğlu'na sert tepki: Nefret duygularıyla hareket eden hakem eskisi Fenerbahçe'den Erman Toroğlu'na sert tepki: Nefret duygularıyla hareket eden hakem eskisi         
16:39
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti         
16:38
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı         
16:31
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı         
16:08
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı         
16:07
Halkının restorana gitmek için ülkeler arasında seyahat gerçekleştirdiği ilginç kasaba: Busingen Halkının restorana gitmek için ülkeler arasında seyahat gerçekleştirdiği ilginç kasaba: Busingen         
16:06
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler         
15:57
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir         
15:52
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı         
15:47
Koronaya yakalanan anne-babanın çocuğuna, hastane yönetimi sahip çıktı Koronaya yakalanan anne-babanın çocuğuna, hastane yönetimi sahip çıktı         
15:44
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi         
15:38
Kendall Jenner, hakkındaki Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi         
15:26
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı         
15:20
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu         
15:20
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı         
15:12
Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak         
15:12
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi         
15:00
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı         
14:59
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti         
14:53
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi         
14:52
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi         
14:50
Avustralyalı hayvansever, hayran kaldığı tüysüz tavşanı kurtarıp fenomen yaptı Avustralyalı hayvansever, hayran kaldığı tüysüz tavşanı kurtarıp fenomen yaptı         
14:48
Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi         
14:42
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı         
14:42
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak         
14:27
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı 5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2020 17:10:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pompeo: "Çin ve Kuzey Kore'deki son gelişmeleri yakından takip ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]