Pompeo Covid-19'a rağmen Taliban ile varılan barış anlaşmasını kurtarmak için Afganistan'da - Son Dakika
Son Dakika Dünya Pompeo Covid-19'a rağmen Taliban ile varılan barış anlaşmasını kurtarmak için Afganistan'da - Son Dakika Dünya

Pompeo Covid-19'a rağmen Taliban ile varılan barış anlaşmasını kurtarmak için Afganistan'da

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo barış görüşmelerini kaldığı yerden devam ettirmek için Afganistan'a uçtu. Görüşmeler ülkede yaşanan siyasi çekişme ve açmaz nedeniyle duraklamıştı.

Pompeo Covid-19'a rağmen Taliban ile varılan barış anlaşmasını kurtarmak için Afganistan'da, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Taliban ile varılan barış anlaşmasını kaldığı yerden devam ettirmek için Afganistan'da. Görüşmeler ülkede yaşanan siyasi çekişme ve açmaz nedeniyle duraklamıştı.


Başkent Kabul'e giden Pompeo geçtiğimiz ay Taliban ile varılan barış anlaşmasının sekteye uğramaması için acil temaslara bulunuyor. Anlaşmanın tamama ermesini isteyen ABD yönetimi Covid-19 salgınına rağmen bu ziyareti gerçekleştirme kararı aldı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:15 

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