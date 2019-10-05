Son Dakika Haberleri: Pompeo'dan Ankara'ya sert Kıbrıs mesajı: Sondaj çalışmaları yasadışı ve kabul edilemez
Son Dakika Dünya Haber

Pompeo'dan Ankara'ya sert Kıbrıs mesajı: Sondaj çalışmaları yasadışı ve kabul edilemez

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle ilgili olarak "Türklere bu çalışmaların yasadışı ve kabul edilemez olduğunu bildirdik. Hiçbir ülke Avrupa'yı rehin olarak tutamaz" dedi

Pompeo'dan Ankara'ya sert Kıbrıs mesajı: Sondaj çalışmaları yasadışı ve kabul edilemez, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle ilgili olarak "Türklere bu çalışmaların yasadışı ve kabul edilemez olduğunu bildirdik. Hiçbir ülke Avrupa'yı rehin olarak tutamaz" dedi.


Yunanistan'ı ziyareti kapsamında Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüşen Pompeo, yaptığı basın açıklamasında Türkiye'nin Kıbrıs Adası etrafında yaptığı sondaj çalışmalarıyla ilgili Ankara'ya uyarıda bulunduklarını belirterek "Uluslararası sularda yapılan çalışmaların birtakım kurallara göre olması gerektiğini açıkladık. Türklere, yasa dışı sondaj faaliyetlerinin kabul edilemez olduğunu ve kanunlara uygun eylemler yerini bulana kadar diplomatik hamlelerimize devam edeceğimizi anlattık." diye konuştu.

Euronews.com'da Görüntüle

Doğu Akdeniz, Türkiye, Kıbrıs, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık'tan Meclis'e kritik rapor: Doğurganlık alarm veriyor!
Türkiye'de sadece Nurdağı'nda yetiştirilen moringa, 300'den fazla hastalığa iyi geliyor Avrupa Parlamentosu Başkanı'ndan yatırım için Türkiye'yi seçen Volkswagen'e skandal çağrı Araç sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu liseli gencin öldüğü kaza kameralarda

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 19:02:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pompeo'dan Ankara'ya sert Kıbrıs mesajı: Sondaj çalışmaları yasadışı ve kabul edilemez
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]