Son Dakika Haberleri: Pompeo'dan, Avrupa ülkelerine "DEAŞ savaşçılarını geri alın" çağrısı
Son Dakika Güncel Pompeo'dan, Avrupa ülkelerine 'DEAŞ savaşçılarını geri alın' çağrısı - Son Dakika

Pompeo'dan, Avrupa ülkelerine "DEAŞ savaşçılarını geri alın" çağrısı

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa ülkelerine, ele geçirilen DEAŞ'lı vatandaşlarını geri kabul etmeleri ve Irak ile Suriye'deki altyapının restore edilmesi için finansal sorumluluk almaları çağrısında bulundu.

Pompeo'dan, Avrupa ülkelerine

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa ülkelerine, ele geçirilen DEAŞ'lı vatandaşlarını geri kabul etmeleri ve Irak ile Suriye'deki altyapının restore edilmesi için finansal sorumluluk almaları çağrısında bulundu.

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısı Washington'da başladı.

Pompeo, toplantının açılış konuşmasında, "Koalisyon üyeleri, gözaltındaki binlerce DEAŞ'lı yabancı savaşçıyı geri almalı ve işledikleri vahşetlerden sorumlu tutmalıdır." ifadelerini kullandı.

Koalisyon üyelerini, DEAŞ'le mücadele sırasında zarar gören Irak ve Suriye'nin altyapısının restore edilmesi için sorumluluk almaya davet eden Pompeo, milyonlarca mültecinin ülkelerine geri dönebilmesi için bu sürecin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Pompeo, DEAŞ'ın büyük ölçüde bitirildiğini ancak tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirterek, örgütün özellikle Kuzey Afrika ve Sahra Çölü civarında tekrar yapılanmaya çalıştığını söyledi.

Çavuşoğlu'ndan "terörle mücadele" vurgusu

Öte yandan, basına kapalı devam eden açılış oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı verdiği mücadeleye vurgu yaptı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin terörün her türlüsüyle yoğun şekilde savaştığını ve bu mücadeleyi sürdürmeye kararlı olduğunun altını çizdi.

Koalisyon üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, oturum öncesinde aile fotoğrafı da çektirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:44 Kaynak: AA
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