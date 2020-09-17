Pompeo'dan BAE'li mevkidaşı Al Nahyan'a "İsrail ile normalleşme" tebriği - Son Dakika

Pompeo'dan BAE'li mevkidaşı Al Nahyan'a "İsrail ile normalleşme" tebriği

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüşerek, İsrail ile varılan normalleşme anlaşmasına dair kendisini tebrik ettiği belirtildi.

Pompeo'dan BAE'li mevkidaşı Al Nahyan'a

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüşerek, İsrail ile varılan normalleşme anlaşmasına dair kendisini tebrik ettiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve Al Nahyan arasında Washington'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Pompeo'nun Beyaz Saray'da imzası atılan İbrahim Anlaşması'na (Abraham Accords) atfen BAE ve Al Nahyan'ı tebrik ettiğini belirten Ortagus, görüşme sırasında ikili iş birliğin geliştirilmesinin yanı sıra Körfez ülkeleri arasındaki ayrışmanın sonlandırılmasının önemine vurgu yapıldığını kaydetti.

Görüşmede ayrıca İran ile mücadele konusununda ele alındığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 02:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pompeo'dan BAE'li mevkidaşı Al Nahyan'a 'İsrail ile normalleşme' tebriği - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Anadolu'nun ilk umumi helası, müze olacak Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 30 milyonu geçti Sahte parayla aldıkları telefonları telefonculara satan 4 kişiden 3'ü yakalandı 24 yaşındaki genç, odasında tüfekle canına kıydı! Sese koşan baba oğlunu kanlar içerisinde buldu Koronavirüs aşı adayının klinik denemelerinde hafif ve orta dereceli yan etkilere rastlandı ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili Eğitimde 2+5 sistemi nasıl uygulanacak? Bakan Selçuk, merak edilen ayrıntıları paylaştı Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü
Fatih Karagümrük, Daniel Sturridge için teklifte bulundu Fatih Karagümrük, Daniel Sturridge için teklifte bulundu         
08:39
Devlet Bahçeli'nin Devlet Bahçeli'nin "Türk Tabipler Birliği kapatılsın" çağrısına cevap geldi         
08:08
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik uyarı: Korona nedeniyle hastaneye yatan kişilerin yaş ortalaması düştü Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik uyarı: Korona nedeniyle hastaneye yatan kişilerin yaş ortalaması düştü         
07:44
Mide kanaması geçiren Bülent Ersoy, hastaneye kaldırıldı Mide kanaması geçiren Bülent Ersoy, hastaneye kaldırıldı         
07:19
Alacaklı kavgası kanlı bitti, ''300 liramı neden vermiyorsun'' diyen şahıs dehşet saçtı Alacaklı kavgası kanlı bitti, ''300 liramı neden vermiyorsun'' diyen şahıs dehşet saçtı         
01:47
Halil Sezai'nin avukatı basın açıklaması yaptı: Manipülatif bir şekilde görüntüler üzerinde oynandı Halil Sezai'nin avukatı basın açıklaması yaptı: Manipülatif bir şekilde görüntüler üzerinde oynandı         
00:49
"Ürünleriniz helal mi?" sorusuna "Hayır helal değil" diyen Nutella'dan özür geldi         
22:53
Eğitimde 2+5 sistemi nasıl uygulanacak? Bakan Selçuk, merak edilen ayrıntıları paylaştı Eğitimde 2+5 sistemi nasıl uygulanacak? Bakan Selçuk, merak edilen ayrıntıları paylaştı         
22:28
Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi         
21:40
Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü         
20:39
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu         
18:10
Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi         
17:36
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor         
17:33
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 08:52:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pompeo'dan BAE'li mevkidaşı Al Nahyan'a "İsrail ile normalleşme" tebriği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei