Pompeo'dan basın kartları iptal edilen gazeteciler üzerinden Çin'e tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pompeo'dan basın kartları iptal edilen gazeteciler üzerinden Çin'e tepki - Son Dakika

Pompeo'dan basın kartları iptal edilen gazeteciler üzerinden Çin'e tepki

7 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin hükümetinin başkent Pekin'de bulunan 3 Wall Street Journal (WSJ) muhabirinin basın kartlarını iptal etmesini kınadı.

Pompeo'dan basın kartları iptal edilen gazeteciler üzerinden Çin'e tepki, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin hükümetinin başkent Pekin'de bulunan 3 Wall Street Journal (WSJ) muhabirinin basın kartlarını iptal etmesini kınadı.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Pompeo, Çin hükümetinin WSJ muhabirlerine ilişkin attığı adıma tepki gösterdi.

Pompeo, açıklamasında, "Olgun ve sorumluluk sahibi ülkeler, özgür bir basının gerçekleri yansıttığını ve fikirleri ifade ettiğini anlar. Söylemleri kısıtlanan değil" dedi.

Öte yandan, dün ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında Xinhua haber ajansının da yer aldığı 5 medya kuruluşunu Çin hükümetinin parçası olarak kabul edip bu kuruluşlara "yabancı misyon koşullarının" uygulanacağını duyurmuştu.

Bu kapsamda, Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Xinhua, People Daily, China Daily, Çin Global Televizyon Ağı ve Çin Uluslararası Radyosu, ülkedeki yabancı diplomatik misyonlara uygulanan koşullar altında faaliyet yürütecek ve herhangi bir yerde ofis açma konusunda ABD hükümetinden onay alması gerekecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pentagon'dan İdlib açıklaması: Uluslararası toplum Esed rejimine baskı uygulamalı
Pentagon'dan İdlib açıklaması: Ruslarla Türklerin bir çatışmaya girmeye yakın olduklarını görüyoruz Los Angeles Galaxy, Messi için sezon sonunda resmi teklif yapmaya hazırlanıyor Suriye'de tehlikeli gerginlik! ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı

Son Dakika Haberleri
01:41 Mine Dağ'dan 'Memleketim'
01:41 Ahmet Kural'ın aracı hurdaya döndü
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 07:06:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pompeo'dan basın kartları iptal edilen gazeteciler üzerinden Çin'e tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]