Son Dakika Haberleri: Pompeo'dan Çin'e mesaj

Pompeo'dan Çin'e mesaj

42 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, eğer Beijing adil ve açık ticareti ve fikri mülkiyetin korunmasını kabul ederse anlaşmazlığın sona ereceğini belirterek ABD-Çin ticaret görüşmelerinden iyi bir sonuç beklediğini söyledi.

Pompeo'dan Çin'e mesaj, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, eğer Beijing adil ve açık ticareti ve fikri mülkiyetin korunmasını kabul ederse anlaşmazlığın sona ereceğini belirterek ABD- Çin ticaret görüşmelerinden iyi bir sonuç beklediğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:32 

Ekonomi
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