Pompeo'dan Çin'e mesaj
42 dakika önce
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, eğer Beijing adil ve açık ticareti ve fikri mülkiyetin korunmasını kabul ederse anlaşmazlığın sona ereceğini belirterek ABD-Çin ticaret görüşmelerinden iyi bir sonuç beklediğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı
Pompeo, eğer Beijing
adil ve açık ticareti ve fikri mülkiyetin korunmasını kabul ederse anlaşmazlığın sona ereceğini belirterek ABD- Çin
ticaret görüşmelerinden iyi bir sonuç beklediğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:32
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