Pompeo'dan Çin'e Uygur Türkleri tepkisi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Devlet tamamen hükmediyorsa, vatandaşlarından Tanrı'ya değil, hükümete ibadet etmesini istiyor. Bu yüzden Çin bir milyondan fazla Müslüman Uygur'u toplama kamplarına yerleştirdi" dedi.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Avrupa ziyareti kapsamında gittiği Vatikan'da katıldığı bir konferansta, Uygur Türklerine yönelik uygulamalarından dolayı Çin'i sert sözlerle eleştirdi. Pompeo konuşmasında, "Devlet tamamen hükmediyorsa, vatandaşlarından Tanrı'ya değil, hükümete ibadet etmesini istiyor. Bu yüzden Çin bir milyondan fazla Müslüman Uygur'u toplama kamplarına yerleştirdi ve bu nedenle Hristiyan papazları hapse attı "dedi.



"Devlet tamamen hükmettiğinde, Tanrı otorite için mutlak bir tehdit haline gelir" ifadelerini kullanan Pompeo, "Bugün, insanlık onurunu ve din özgürlüğünü savunmak için kendimizi başka bir savaşa hazırlamalıyız. Engeller, Soğuk Savaş'ta bile olduğundan muhtemelen daha kuvvetli, çünkü tehditler daha çeşitli ve daha fazla" diye konuştu.



Uluslararası toplumun tepki gösterdiği Çin, Uygur Türklerinin de bulunduğu toplama kamplarını "aşırılıkçılığı" ortadan kaldıran ve insanlara yeni beceriler kazandıran "Mesleki eğitim kampı olarak" adlandırıp tüm suçlamaları reddediyor. - VATIKAN