Son Dakika Haberleri: Pompeo'dan DEAŞ açıklaması

Pompeo'dan DEAŞ açıklaması

1 saat önce

49. Dünya Ekonomik Forumu'nun özel oturumuna video konferans yoluyla katılan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, terör örgütü DEAŞ'ı Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğrattıklarını bildirdi.

Pompeo'dan DEAŞ açıklaması, System.String[]
49. Dünya Ekonomik Forumu'nun özel oturumuna video konferans yoluyla katılan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, terör örgütü DEAŞ'ı Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğrattıklarını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:00 

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Ekonomi
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