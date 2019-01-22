Pompeo'dan DEAŞ açıklaması
1 saat önce
49. Dünya Ekonomik Forumu'nun özel oturumuna video konferans yoluyla katılan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, terör örgütü DEAŞ'ı Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğrattıklarını bildirdi.
49. Dünya Ekonomik Forumu'nun özel oturumuna video konferans yoluyla katılan ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo, terör örgütü DEAŞ'ı Suriye
ve Irak
'ta yenilgiye uğrattıklarını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:00
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