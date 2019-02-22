Son Dakika Haberleri: Pompeo'dan "Deaş Gelini"Ne "Terörist" Tanımlaması

Pompeo'dan "Deaş Gelini"Ne "Terörist" Tanımlaması

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, terör örgütü DEAŞ'a katılmak için ABD'den Suriye'ye gittiği iddia edilen Hoda Muthana'yı "terörist" olarak tanımladı.

Pompeo'dan
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, terör örgütü DEAŞ'a katılmak için ABD'den Suriye'ye gittiği iddia edilen Hoda Muthana'yı "terörist" olarak tanımladı.

Dün ABD'ye geri dönmek isteyen Muthana'nın vatandaş olmadığı için ülkeye alınmayacağını açıklayan Pompeo, konuya ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.

Pompeo, Muthana'ya içinde bulunduğu durum için acımadığını belirterek, "Bu kadın, Amerikan askerlerini ve vatandaşlarını korkunç bir riske atmış biridir. O bir terörist. Başkan (Donald) Trump'ın da net olarak ifade ettiği gibi ülkeye giremeyecek. Çünkü ABD vatandaşı değil, ABD vatandaşlığı hakkına da sahip değil ve tehdit oluşturmak için ülkemize geri dönmeyecek." ifadelerini kullandı.

Yemenli bir diplomat ailenin kızı olarak ABD'nin New Jersey eyaletinde dünyaya gelen Muthana, avukatı aracılığıyla ABD vatandaşı olduğunu iddia etmiş, buna yönelik ABD'deki doğumunu gösteren bazı dokümanları göstermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığından AA muhabirine yapılan açıklamada söz konusu dokümanların Hoda Muthana'nın babası Ahmet Ali Muthana'nın Birleşmiş Milletler'deki diplomatlık görevinden ayrılmasına rağmen kendilerine bildirilmediği için devam ettiği düşünülerek verildiğini belirtti.

Amerikan göçmenlik kanunlarına göre, görev için ülkeye gelen yabancı diplomatların çocukları ABD'de doğsa bile vatandaş olamıyor.

ABD'ye dönmek istemişti

Terör örgütü üyeleriyle yaptığı evlilikler nedeniyle ABD basınının "DEAŞ gelini" olarak nitelendirdiği Muthana, dün haber kanalı abcNews'e verdiği mülakatta 2015 yılında DEAŞ'e katıldığını, o sıralarda yaptığı nefret içerikli paylaşımlardan ve örgütün işlemiş olduğu suçlardan utanç duyduğunu belirtmişti. 4 yılda 3 kere evlenip boşandığını aktaran Muthana, 18 aylık bebeğiyle beraber ABD'ye geri dönmek istediğini ifade etmişti.

Trump ise dün Muthana'nın bu isteğine dair Twitter'dan açıklama yaparak, "Bakan Pompeo'ya Hoda Muthana'nın ülkeye sokulmaması talimatını verdim." ifadesini kullanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:26 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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