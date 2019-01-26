Pompeo'dan "Guaido'yu Tanıyın" Çağrısı
1 saat önce
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pomeo, Venezuela'daki muhalif lider Juan Guaido'nun ülkenin devlet başkanı kabul edilmesi için çağrıda bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pomeo, Venezuela
'daki muhalif lider Juan Guaido'nun ülkenin devlet başkanı kabul edilmesi için çağrıda bulundu. Venezuela'da yaşanan yönetim krizi sonrası acil toplanma kararı alan BM
Genel Kurulu'nda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pomeo, Venezuela'daki muhalif lider Juan Guaido'yu, halkın oyları ile seçilmiş Nicolas Maduro
'nun yerine, ülkenin devlet başkanı kabul edilmesi için çağrıda bulundu. Venezuela'da istikrarın Juan Guaido ile sağlanabileceği, Maduro'nun halkına zulüm yaptığını ve gelir dağılımında büyük adaletsizliğin olduğuna vurgu yapan Pompeo, Guaido'nun yönetimi devralmasıyla Venezuela halkının rahata kavuşacağını belirtti.
(Hasan Çelik/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:06 Kaynak: İHA
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