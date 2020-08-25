Pompeo'dan Hartum ziyaretinde "İsrail-Sudan ilişkilerinin normalleştirilmesi" vurgusu - Son Dakika

Pompeo'dan Hartum ziyaretinde "İsrail-Sudan ilişkilerinin normalleştirilmesi" vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile bir araya gelerek, Sudan ve İsrail arasındaki ilişkilerin düzeltilmesinin önemini vurguladı.

Pompeo'dan Hartum ziyaretinde

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile bir araya gelerek, Sudan ve İsrail arasındaki ilişkilerin düzeltilmesinin önemini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı yazılı açıklamada, Hamduk ve Pompeo'nun bugün Sudan'ın başkenti Hartum'da bir araya geldiğini belirtti.

Pompeo ve Hamduk'un, ABD'nin sivillerin yönetimindeki geçiş hükümetine desteğini ele aldıklarını vurgulayan Ortagus, "Pompeo ve Hamduk, Sudan'ın terör destekçisi devlet kategorisinde maruz kaldığı yaptırımların kaldırılmasının iki ülke için de öncelik olduğu vurgulandı." bilgisini aktardı.

Ortagus, ikilinin Sudan ve İsrail ilişkilerindeki olumlu gelişmeleri de ele aldığının altını çizerek, "Bakan Pompeo, Başbakan Hamduk'u Darfurlu sivillerin ve diğer marjinal grupların korunmasını ve insan hakları ihlallerinin sorumlularından hesap sorulmasını öncelik edinmeyi sürdürmeye çağırdı." dedi.

Ayrıca Ortagus görüşmede, Sudan, Etiyopya ve Mısır arasında Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesi konusunda ortak faydaya dayalı bir anlaşmaya varılmasının, bölgenin istikrarı konusunda önemli olduğu noktasında mutabık kalındığını aktardı.

Pompeo ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan da görüştü

Öte yandan Ortagus, yaptığı başka bir açıklamada, Pompeo'nun Hartum'da, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile de görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede, ordunun, sivillerin öncülüğündeki geçiş hükümetine ve Sudan'ın demokrasiye giden yoluna desteğinin öneminin vurgulandığını belirten Ortagus, "Bakan Pompeo, Geçiş Dönemi Yasama Konseyinin kurulmasının da Sudan'ın geçiş dönemi için önemli olduğunu not ederken, Darfur'daki sivillerin korunmasının güçlendirilmesi için uluslararası desteğin gerektiğinin altını çizdi." ifadesini kullandı.

Ortagus, Pompeo ve General Burhan'ın İsrail-Sudan ikili ilişkilerinin derinleştirilmesi de dahil ortak önem taşıyan bölgesel konuları da ele aldığını aktardı.

Amerika Birleşik Devletleri, Hartum, İsrail, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 20:13

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pompeo'dan Hartum ziyaretinde 'İsrail-Sudan ilişkilerinin normalleştirilmesi' vurgusu - Son Dakika
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