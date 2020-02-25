Pompeo'dan İdlib konusunda "Türkiye ile beraber çalışıyoruz" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pompeo'dan İdlib konusunda 'Türkiye ile beraber çalışıyoruz' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Pompeo'dan İdlib konusunda "Türkiye ile beraber çalışıyoruz" açıklaması Açıklaması

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Esed rejiminin Rusya desteğiyle İdlib'de sürdürdüğü saldırılara atıfta bulunarak, "Türkiye ile neler yapabileceğimizi görmek için beraber çalışıyoruz.

Pompeo'dan İdlib konusunda

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Esed rejiminin Rusya desteğiyle İdlib'de sürdürdüğü saldırılara atıfta bulunarak, "Türkiye ile neler yapabileceğimizi görmek için beraber çalışıyoruz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İdlib'deki gelişmelere değinen Pompeo, Esed rejiminin askeri bir zafer elde edemeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Rejimin yaptığı saldırılar NATO müttefikimiz Turkiye ile çatışma riskini arttırmaktadır. Cevap, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca daimi bir ateşkes ve BM liderliğindeki müzakerelerdir. Başkan (Donald) Trump'ın da salı günü belirttiği gibi Türkiye ile neler yapabileceğimizi görmek için beraber çalışıyoruz."

Çin ve İran'a sansür tepkisi

Öte yandan Pompeo, tüm dünyayı alarma geçiren yeni tip koronavirüs salgını konusunda "bilgi sakladıkları" gerekçesiyle Çin ve İran'a tepki gösterdi.

Pompeo, "ABD, İran rejiminin ülkelerindeki koronavirüs salgını ile ilgili hayati öneme sahip ayrıntıları sansürlemesinden derin endişe duymaktadır. Bu konuda sansür uygulamanın ölümcül bedelleri olur." ifadesini kullandı.

İran'ın virüs sebebiyle yaşanan ölüm vakalarında Çin'den sonra ikinci sırada olduğunu vurgulayan Pompeo, İran'a koronavirüs vakalarının ve ölüm sayısı hakkında örtbas girişiminde bulunmaması ve gerçeği anlatması çağrısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:08 Kaynak: AA
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