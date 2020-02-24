Pompeo'dan Irak'taki erken seçime destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pompeo'dan Irak'taki erken seçime destek - Son Dakika

Pompeo'dan Irak'taki erken seçime destek

8 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ta yeni bir hükümet kurmakla görevlendirilen Irak Başbakanı Muhammed Allavi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Irak'ta erken seçime gidilmesini destekledi.

Pompeo'dan Irak'taki erken seçime destek, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ta yeni bir hükümet kurmakla görevlendirilen Irak Başbakanı Muhammed Allavi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Irak'ta erken seçime gidilmesini destekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo sosyal medya hesabından, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Pompeo, Allavi'nin erken seçime gidilmesi vaatlerini memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, Irak'taki erken seçimi desteklediklerini söyledi. Ülkesinin Irak'a verdiği desteğe de vurgu yapan Pompeo, hükümet karştı protestolarda eylemcilere uygulanan şiddete son verilmesi ve sorumluların adalete teslim edilmesini istediklerini söyledi.

Öte yandan, Pompeo açıklamasında, Allavi'ye protestocuların meşru taleplerinin yerine getirilebilmesi için acil tedbirler alma çağrısında bulunduğunu da ifade etti.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun avukatı 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısına çıktı
Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan: Türkiye ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak Araç sahiplerine güzel haber! Bütün bilgilere artık tek sayfada erişilebilecek İngiltere'de siyahların ten rengine uygun yara bantları piyasaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 18:29:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pompeo'dan Irak'taki erken seçime destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]