Pompeo'dan Iraklıların sevinç gösterisi paylaşımı: "Süleymani olmadığı için minnettarım" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pompeo'dan Iraklıların sevinç gösterisi paylaşımı: 'Süleymani olmadığı için minnettarım' - Son Dakika

Pompeo'dan Iraklıların sevinç gösterisi paylaşımı: "Süleymani olmadığı için minnettarım"

7 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin hava saldırısında öldürülmesine ilişkin paylaşımında "Süleymani olmadığı için minnettarım" diyerek, Iraklıların Süleymani'nin ölümü sonrasındaki sevinç gösterilerinin yer aldığı bir...

Pompeo'dan Iraklıların sevinç gösterisi paylaşımı:

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin hava saldırısında öldürülmesine ilişkin paylaşımında "Süleymani olmadığı için minnettarım" diyerek, Iraklıların Süleymani'nin ölümü sonrasındaki sevinç gösterilerinin yer aldığı bir video paylaştı.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin hava saldırısında öldürülmesine ilişkin ilk açıklamasında "Süleymani olmadığı için minnettarım" ifadelerini kullandı. Ayrıca Pompeo sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, Süleymani'nin ölümü sonrası Iraklıların sevinç gösterilerinde bulunduğunu, sokaklara çıkarak kutlama yaptıklarını iddia etti. Pompeo, dans eden Iraklıların videosunu Twitter hesabından paylaştı.


İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Genel Komutanı Tuğgeneral Kasım Süleymani, ABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetti. Süleymani, İran ve Irak'ın en güçlü isimlerinden biriydi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, Kudüs, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:37 Kaynak: İHA
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