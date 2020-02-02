Pompeo'dan Kazakistan'a Uygur Türkleri için çağrı - Son Dakika
Son Dakika Politika Pompeo'dan Kazakistan'a Uygur Türkleri için çağrı - Son Dakika

Pompeo'dan Kazakistan'a Uygur Türkleri için çağrı

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kazakistan'a Uygur Türklerine yaptığı zulme karşı Çin'e baskı uygulama çağrısı yaptı.

Pompeo'dan Kazakistan'a Uygur Türkleri için çağrı, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kazakistan'a Uygur Türklerine yaptığı zulme karşı Çin'e baskı uygulama çağrısı yaptı.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'ın başkenti Nursultan'a geldi. Kazakistanlı mevkidaşı Mukhtar Tleuberdi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Pompeo, Kazakistan'a Uygur Türklerine yaptığı zulme karşı Çin'e baskı uygulama çağrısı yaptı. Pompeo, "Temel insan haklarının korunması bir ulusun ruhunu tanımlar. Çin Komünist Partisi'nin Sincan'da tuttuğu 1 milyondan fazla Uygur Müslümanı'nın ve etnik Kazakların durumu hakkında konuştuk "dedi.


Pompeo, " Amerika Birleşik Devletleri, bu baskıyı derhal sona erdirmek için tüm ülkeleri bize katılmaya çağırıyor. Kazakistan'ın Çin'den kaçmak isteyenlere güvenli sığınma sağlamasını istiyoruz. İnsanlık onurunu koruyun, sadece doğru olanı yapın" diye konuştu.


ABD Dışişleri Bakanlığının raporuna göre, Doğu Türkistan genelindeki toplama kamplarında Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer Türk azınlıklara mensup 3 milyon civarında Müslüman bulunuyor. - NURSULTAN

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, Uygur, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:16 Kaynak: İHA
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