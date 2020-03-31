Pompeo'dan, Kuzey Kore'nin nükleer müzakere tepkisine yanıt Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pompeo'dan, Kuzey Kore'nin nükleer müzakere tepkisine yanıt Açıklaması - Son Dakika

Pompeo'dan, Kuzey Kore'nin nükleer müzakere tepkisine yanıt Açıklaması

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, nükleer görüşmeler için Kuzey Kore yönetimiyle yeniden müzakere masasına oturmayı ümit ettiklerini söyledi.

Pompeo'dan, Kuzey Kore'nin nükleer müzakere tepkisine yanıt Açıklaması, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, nükleer görüşmeler için Kuzey Kore yönetimiyle yeniden müzakere masasına oturmayı ümit ettiklerini söyledi.

Yonhap ajansının haberine göre Pompeo, Kuzey Kore'nin kendisine yönelttiği "Pyongyang yönetimine karşı uluslararası baskıyı sürdürme arayışında olduğu" suçlamasına yanıt verdi.

Pompeo, Yonhap ve diğer Asya haber kaynaklarına telefonla yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Kuzey Kore'ye yönelik uluslararası yaptırımların, nükleer silahların ortadan kaldırılması yönünde adımlar atılana kadar devam etmesi gerektiğini" açıkça belirttiğini anımsattı.

Mike Pompeo ayrıca, dışişleri bakanı olduğu günden bu yana Kuzey Kore konusunda başkan ile aynı görüşü taşıdıklarını vurguladı.

Nükleer görüşmelerde ilerleme kaydetmek için Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Haziran 2018'de yapılan Singapur zirvesinden bu yana çok özenle çalıştıklarını dile getiren Pompeo, "Kuzey Kore yönetimi ile yeniden masaya oturma ve Kuzey Kore halkı için daha parlak bir geleceğe giden yolu çizmeye başlama fırsatı bulmayı umuyoruz." diye konuştu.

Kuzey Kore'den, Pompeo'ya nükleer müzakere tepkisi

Kuzey Kore'nin ABD ile müzakerelerden sorumlu "yeni direktörü", dün Pyongyang yönetiminin ABD ile müzakerelerin tıkanması nedeniyle "kendi yolunu izleyeceği" uyarısında bulunmuştu.

Yetkili, Pompeo'yu, geçen hafta G7 ülkeleri dışişleri bakanları arasında video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, diğer ülkeleri Kuzey Kore'ye karşı diplomatik ve ekonomik baskı uygulama konusunda kararlı olmaya teşvik etmekle suçlamıştı.

Nükleer müzakereler

ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer silahsızlanma müzakereleri, 2019'un şubat ayından bu yana aksayarak sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve yarıda kesilmiş ve anlaşmasız sona ermişti.

Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İsveç'te 2019'un ekim ayında yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, ABD'nin "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiği için kesilmişti.

Pyongyang yönetimi, ABD'ye nükleer anlaşma konusunda ortaklaşa kabul edilebilecek şartlar önermesi için yıl sonuna kadar süre tanımış ve ABD'nin yaptırımlar konusunda ısrarcı olması halinde "yeni bir yol" arayışına gireceğini açıklamıştı.

Sürenin dolması üzerine Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim, ABD'yi kendilerini oyalamakla suçlayarak dünyanın yakın gelecekte ülkesinin geliştirdiği yeni stratejik silahlara şahitlik edeceğini belirtmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:24 Kaynak: AA

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