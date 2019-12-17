Pompeo'dan Mesut Özil'e "Uygur Türkleri" konusunda destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pompeo'dan Mesut Özil'e 'Uygur Türkleri' konusunda destek - Son Dakika

Pompeo'dan Mesut Özil'e "Uygur Türkleri" konusunda destek

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösteren Türk futbolcu Mesut Özil'e destek verdi.

Pompeo'dan Mesut Özil'e

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösteren Türk futbolcu Mesut Özil'e destek verdi.

Bakan Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Arsenal'de oynayan Türk futbolcu Özil'in, Çin'e yönelik tepkisini paylaştığını belirtti.

Pompeo, Özil ve Arsenal'in Twitter hesaplarını alıntıladığı paylaşımında, "Çin Komünist Partisi'nin propaganda kuruluşları Mesut Özil'i ve Arsenal'i tüm sezon boyunca sansürleyebilir fakat hakikat üstün gelir. Çin Komünist Partisi Uygurlara ve diğer dini azınlıklara yönelik ağır insan hakları ihlallerini saklayamaz." ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Özil, Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki göstermişti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özil, Batı medyasında Doğu Türkistan haberleri yapılırken, Müslüman dünyasının buna sessiz kaldığını belirtmişti.

Çin Merkez Televizyonu da (CCTV) Özil'in bu tepkisi karşısında Arsenal- Manchester City maçını yayından kaldırmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Mesut Özil, Uygur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:14 Kaynak: AA
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