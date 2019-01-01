Pompeo'dan Netanyahu'ya Suriye Konusunda Güvence
40 dakika önce
- Pompeo'dan Netanyahu'ya Suriye konusunda güvenceBRASILIA - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde ABD'nin Suriye'den çekilme kararının İsrail ile işbirliğini etkilemeyeceğini kaydetti.
- Pompeo'dan Netanyahu
'ya Suriye
konusunda güvence
BRASILIA - ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo, İsrail
Başbakan Binyamin Netanyahu
ile görüşmesinde ABD'nin Suriye'den çekilme kararının İsrail ile işbirliğini etkilemeyeceğini kaydetti.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Brezilya
'da bir araya geldi. Pompeo, ABD'nin Suriye'den planlı olarak çekilme kararının İsrail ile olan işbirliğini etkilemeyeceğini ifade etti. Pompeo, Netanyahu ile görüşmesinde, "Başkan Trump
'ın Suriye konusunda verdiği karar, ABD'nin İsrail ile olan işbirliğini hiçbir şekilde değiştirmiyor" dedi.
Pompeo, kararın terör örgütü DEAŞ'la mücadele ve İsrail'in güvenliği konusundaki ABD ile İsrail işbirliğini etkilemeyeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump
, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını çekme kararı almıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:13 Kaynak: İHA
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