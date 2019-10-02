Son Dakika Haberleri: Pompeo'dan Pekin'e Uygur tepkisi: Devlet vatandaşarının Tanrıya değil, hükümete tapmasını istiyor
Son Dakika Dünya Haber

Pompeo'dan Pekin'e Uygur tepkisi: Devlet vatandaşarının Tanrıya değil, hükümete tapmasını istiyor

19 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Müslüman Uygur Türklerine karşı yaptığı muameleyi sert bir şekilde eleştirerek "Devlet tümüyle hükmettiğinde, vatandaşlarının tanrıya değil, hükümete tapmasını ister" dedi

Pompeo'dan Pekin'e Uygur tepkisi: Devlet vatandaşarının Tanrıya değil, hükümete tapmasını istiyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Müslüman Uygur Türklerine karşı yaptığı muameleyi sert bir şekilde eleştirerek, "Devlet tümüyle hükmettiğinde, vatandaşlarının tanrıya değil, hükümete tapmasını ister" dedi.


Pompeo dini özgürlükler konusunda Küba, İran, Pakistan ve Myanmar'ı da eleştirirken, "İşte Çin bu sebeple bir milyondan fazla Uygur'u toplama kamplarına ve Hristiyan rahipleri de hapse attı." diye konuştu.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerika'da 38 yaşındaki kadın, 14 yaşındaki öğrenciyle ilişkiye girdi
İstanbullular 4 günde 40 bin deprem sigortası yaptırdı Amerikalı anne canlı yayında bir aylık bebeğinin yüzüne sigara dumanı üfledi Ricky Martin ve kocası yeniden çocuk sahibi olacaklarının müjdesini verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 19:20:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pompeo'dan Pekin'e Uygur tepkisi: Devlet vatandaşarının Tanrıya değil, hükümete tapmasını istiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]