Pompeo'dan Pekin'e Uygur tepkisi: Devlet vatandaşarının Tanrıya değil, hükümete tapmasını istiyor
19 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Müslüman Uygur Türklerine karşı yaptığı muameleyi sert bir şekilde eleştirerek "Devlet tümüyle hükmettiğinde, vatandaşlarının tanrıya değil, hükümete tapmasını ister" dedi
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Müslüman Uygur Türklerine karşı yaptığı muameleyi sert bir şekilde eleştirerek, "Devlet tümüyle hükmettiğinde, vatandaşlarının tanrıya değil, hükümete tapmasını ister" dedi.
Pompeo dini özgürlükler konusunda Küba, İran, Pakistan ve Myanmar'ı da eleştirirken, "İşte Çin bu sebeple bir milyondan fazla Uygur'u toplama kamplarına ve Hristiyan rahipleri de hapse attı." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:01
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