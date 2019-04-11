Pompeo'dan S-400 açıklaması
36 dakika önce
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "S-400'lerin aktif olduğu bir yerde F-35'lerin aynı anda uçması mümkün değil" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:04
Pompeo, "S-400'lerin aktif olduğu bir yerde F-35'lerin aynı anda uçması mümkün değil" dedi.
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