Son Dakika Haberleri: Pompeo'dan S-400 açıklaması

Pompeo'dan S-400 açıklaması

36 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "S-400'lerin aktif olduğu bir yerde F-35'lerin aynı anda uçması mümkün değil" dedi.

Pompeo'dan S-400 açıklaması, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "S-400'lerin aktif olduğu bir yerde F-35'lerin aynı anda uçması mümkün değil" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:04 
Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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