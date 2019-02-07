Son Dakika Haberleri: Pompeo'dan Skandal Türkiye Haritası

Pompeo'dan Skandal Türkiye Haritası

1 saat önce

- Pompeo'dan skandal Türkiye haritasıWASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela muhalif lideri Juan Guaido destekçilerini gösteren bir dünya haritası paylaştı.

Pompeo'dan Skandal Türkiye Haritası, System.String[]
- Pompeo'dan skandal Türkiye haritası

WASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela muhalif lideri Juan Guaido destekçilerini gösteren bir dünya haritası paylaştı. Haritada Türkiye'nin ikiye ayrılmış şekilde gösterilmesi Türk kullanıcıların tepkisine neden oldu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabı üzerinden Venezuela'da kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden muhalif lider Juan Guaido'yu destekleyen ülkeleri gösteren bir dünya haritası yayınladı. Haritada Türkiye'nin batısından geçen bir çizgiyle ülkeyi ikiye bölerek gösterilmesi ise Türk kullanıcıların tepkisine yol açtı. Bazı kullanıcıların, "Türkiye haritası değiştirilmiş. Böyle bir haritayı nasıl paylaşırsınız. Büyük bir hata. Kimse Türkiye'yi asla bölemeyecek. Bu çok saygısız" şeklinde yorum yaptığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:13 Kaynak: İHA

Mike Pompeo, Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel
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