Pompeo'dan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ilk tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pompeo'dan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ilk tepki - Son Dakika

Pompeo'dan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ilk tepki

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesine ilişkin ilk tepkisinde Iraklıların sevinç gösterilerini paylaştı.

Pompeo'dan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ilk tepki, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesine ilişkin ilk tepkisinde Iraklıların sevinç gösterilerini paylaştı.

Bakan Pompeo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Süleymani'nin öldürülmesini sokakta dans ederek kutlayan Iraklıların görüntüsüne yer verdi.

Pompeo, "Iraklılar özgürlük için sokaklarda dans ediyor ve General Süleymani'nin artık olmadığına şükrediyorlar." ifadesini kullandı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump olayla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, Twitter hesabından Amerikan bayrağını paylaşmakla yetindi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani'nin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Süleymani'nin öldürülmesini kutlayan senatörlerin bazıları ise Trump yönetiminin bu saldırıyı Kongreye haber vermeden düzenlemesinin yanlış olduğunu savunan açıklamalar yapmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:18 Kaynak: AA
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