Pompeo'dan Süleymani'nin öldürülmesinin ardından telefon diplomasisi - Son Dakika
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Pompeo'dan Süleymani'nin öldürülmesinin ardından telefon diplomasisi

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından Alman, İngiliz ve Çinli üst düzey yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı.

Pompeo'dan Süleymani'nin öldürülmesinin ardından telefon diplomasisi, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından Alman, İngiliz ve Çinli üst düzey yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo'nun, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmesinde Süleymani'nin öldürülmesi konusunu gündeme getirdiğini, ayrıca mevkidaşına "Almanya'nın İran rejiminin süregelen askeri provokasyonlarından duyduğu endişeyi" dile getirdiği son açıklamaları için teşekkür ettiğini söyledi.

Ortagus, Mike Pompeo'nun, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüşmesinde ise İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücünün saldırganca tehditlerini kabul eden açıklamalarından ötürü teşekkürlerini sunduğunu kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanının Süleymani'nin öldürülmesinin gündeme geldiği bir diğer telefon görüşmesini de Çin Komünist Partisi (ÇKP) Politbüro Komitesi üyesi ve Devlet Müşaviri Yang Cieçı ile yaptığı bildirildi.

Pompeo'nun tüm görüşmelerinde, ABD'nin gerilimin düşürülmesine bağlılığını sürdürdüğünü vurguladığı ifade edildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söyledi. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:52 Kaynak: AA
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