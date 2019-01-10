Son Dakika Haberleri: Pompeo'dan Suriye Açıklaması: "Abd Birlikleri Çekilecek"

Pompeo'dan Suriye Açıklaması: "Abd Birlikleri Çekilecek"

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Suriye'deki askerlerini geri çekeceğini söyledi.

Pompeo'dan Suriye Açıklaması:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Suriye'deki askerlerini geri çekeceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry ile ortak basın toplantısı düzenledi. ABD birliklerinin Suriye'den çekileceğini doğrulayan Pompeo, ülkesinin Orta Doğu'nun değişmez partneri olmaya devam edeceğini belirtti.

Pompeo, Ürdün ve Irak'taki ziyaretinin ardından geldiği Kahire'deki temasları kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi ile bir araya geldi. Pompeo'nun ziyareti kapsamında ayrıca Kahire Amerikan Üniversitesinde bir konuşma yapması bekleniyor.

Pompeo Mısır ziyaretinin ardından, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'i ziyaret edecek. - KAHİRE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:47 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Politika
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