Pompeo'dan Suriye Açıklaması: "Abd Birlikleri Çekilecek"
1 saat önce
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Suriye'deki askerlerini geri çekeceğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo, ABD'nin Suriye
'deki askerlerini geri çekeceğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu
turu kapsamında geldiği Mısır
'ın başkenti Kahire
'de Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry ile ortak basın toplantısı düzenledi. ABD birliklerinin Suriye'den çekileceğini doğrulayan Pompeo, ülkesinin Orta Doğu'nun değişmez partneri olmaya devam edeceğini belirtti.
Pompeo, Ürdün
ve Irak
'taki ziyaretinin ardından geldiği Kahire'deki temasları kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı
Abdulfettah es- Sisi
ile bir araya geldi. Pompeo'nun ziyareti kapsamında ayrıca Kahire Amerikan Üniversitesinde bir konuşma yapması bekleniyor.
Pompeo Mısır ziyaretinin ardından, Suudi Arabistan
, Katar
, Birleşik Arap Emirlikleri
, Bahreyn
, Umman ve Kuveyt
'i ziyaret edecek. - KAHİRE
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:47 Kaynak: İHA
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