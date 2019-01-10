Son Dakika Haberleri: Pompeo'dan Suriye Açıklaması: ABD Birlikleri Çekilecek

Pompeo'dan Suriye Açıklaması: ABD Birlikleri Çekilecek

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'deki askerlerin geri çekileceğini söyledi.

Pompeo'dan Suriye Açıklaması: ABD Birlikleri Çekilecek, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'deki askerlerin geri çekileceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry ile ortak basın toplantısı düzenledi. ABD birliklerinin Suriye'den çekileceğini yineleyen Pompeo, ülkesinin Orta Doğu'nun değişmez partneri olmaya devam edeceğini belirtti. Pompeo Mısır ziyaretinin ardından, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'i ziyaret edecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:51 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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