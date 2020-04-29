Pompeo'dan Türkiye'ye tıbbi yardımlar için teşekkür - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin, ABD'ye gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri için, "Cömert tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman bağışları için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Amerikalılar arkadaşlığınız, ortaklığınız ve desteğiniz için minnettardır" dedi.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yapılan tıbbi yardımlar için Türkiye'ye teşekkür etti. Pompeo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kriz dönemlerinde NATO müttefikleri birlikte durmalı. En zorlu anlarımızda Covid-19 ile savaşmamıza yardımcı olacak cömert tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman bağışları için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Amerikalılar arkadaşlığınız, ortaklığınız ve desteğiniz için minnettardır" ifadelerini kullandı.



Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı paylaşımda Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağının fotoğrafını paylaştı.



Türkiye'den ABD'ye cerrahi maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulum gibi önleyici sağlık malzemelerini taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağı, başkent Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews Askeri Hava Üssü'ne iniş yaptı. Uçağı Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Avrasya'dan sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Büyükelçi Philip Reeker, ABD Hava Kuvvetleri Bölgesel Direktörü Hava Pilot Tuğgeneral Mathew Isler ve Askeri Ataşe Hava Pilot Tuğgeneral Kadircan Kottaş karşıladı.



Türkiye'nin korona virüs salgını ile mücadele kapsamında diğer ülkelere gönderdiği kolilerin üzerinde yazıldığı gibi ABD'ye gönderilen kolilerde de Cumhurbaşkanlığı forsu, iki ülkenin bayrakları ve Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır. Karanlığın ardında nice güneşler vardır" sözleri Türkçe ve İngilizce olarak yer aldı.



Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç yaptığı açıklamada, "ABD'nin Covid-19 salgınıyla zorlu mücadelesine Türk halkının müttefiklik dayanışması bağlamındaki insani desteği olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Washington'a gönderilen tıbbi yardım malzemeleri, başkalarının hayatını kurtarmak için kendi hayatlarını riske atarak gece gündüz çalışan ABD'li sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltacaktır" ifadelerini kullandı.



Büyükelçi Kılıç, Philip Reeker'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'a yazdığı mektubu da iletti. - WASHINGTON