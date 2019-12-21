Pompeo'dan UCM'nin "İsrail'in işlediği savaş suçlarının soruşturulması" kararına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pompeo'dan UCM'nin 'İsrail'in işlediği savaş suçlarının soruşturulması' kararına tepki - Son Dakika

Pompeo'dan UCM'nin "İsrail'in işlediği savaş suçlarının soruşturulması" kararına tepki

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatılması kararına sert tepki gösterdi.

Pompeo'dan UCM'nin

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatılması kararına sert tepki gösterdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda'nın verdiği karara tepki gösteren Pompeo, buna ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Pompeo, açıklamasında, "Başsavcı, bu eylemi gerçekleştirerek, mahkemenin soruşturmaya devam etme yetkisi hakkında ciddi yasal soruların bulunduğunu açıkça kabul etmiştir. Buna ve İsrail'i haksız yere hedef alan her türlü eylemin karşısındayız." ifadelerini kullandı.

Filistin'i bağımsız bir devlet olarak görmediklerini belirten Pompeo, Filistin'in UCM de dahil olmak üzere, uluslararası kurum ve kuruluşlara devlet olarak katılma hakkına sahip olmadığını savundu.

Pompeo, ayrıca ABD ve İsrail'in UCM'ye üye olmadığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"ABD olarak, UCM'nin Roma Statüsünün bir parçası olmayan taraflara karşı çıkarımda bulunmasına uzun zamandır itiraz ediyoruz. UCM'ye katılmayı seçen ulusların kararına saygı duyuyor ve buna karşılık olarak ABD ve İsrail'in buna katılmama kararına saygı duyulmasını istiyoruz. İsrail ile Filistinliler arasında kapsamlı ve kalıcı bir barış sağlanmasına derinden, sıkı ve tutarlı bir şekilde bağlıyız. Bu çatışmayı sonlandırmanın tek gerçekçi yolu doğrudan müzakerelerdir."

UCM'nin soruşturma başlatma kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda, Filistin'in talebi üzerine İsrail'in Doğu Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatma kararı aldı.

Filistin'deki durumla ilgili ön incelemenin tamamlandığını aktaran Bensouda, soruşturma başlatmak için "makul temeller" bulunduğuna ikna olduğunu ifade etti.

İsrail'in UCM'ye üye olmadığına işaret eden Bensouda, soruşturma açılması yönünde hakimlerden bunun coğrafi kapsamını belirlemelerini istedi.

Başvuru 2015'te yapıldı

Bensouda, söz konusu ön incelemenin, Filistin'in, 2 Ocak 2015'te mahkemenin kuruluşuna kaynaklık eden Roma Anlaşması'nı imzalaması ve 1 Ocak 2015'te UCM'ye verdiği, Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili mahkemenin otoritesini 13 Haziran 2014 itibarıyla kabul ettiğine dair beyanı üzerine açıldığını açıklamıştı.

Mahkeme süresince hakkında tutuklama veya yakalama emri çıkarılan kişiler, UCM'ye üye bir devlete gittiklerinde tutuklanabiliyor.

UCM Savcılık Ofisi 5 Aralık'ta, 9 ülkeye ilişkin ön inceleme çalışmalarını anlatan 2019 yılı raporunda, Bensouda'nın, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili 5 yıl önce başlatılan ön incelemeyi sonuçlandırmak için gerekli adımları atmanın zamanının geldiğine inandığı belirtilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 06:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açacak
ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor CHP'li Vekil, "Belediyede yolsuzluk iddiaları var" diyerek Adalet Bakanı'na tutanak verdi Rüyasında öldüğünü gören genç mermer ustası, kendi mezarını yaptı

Son Dakika Haberleri
13:09 HAVALİMANLARINDA GÖREVLİ 3 POLİSE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI TUTUKLAMASI - Son Dakika
13:08 Abant'a gelen ziyaretçilerden 'atlara iyi bakım' isteği - Son Dakika
13:08 AK Parti Tunceli İl Başkanı Tek: "Tunceli huzuru AK Parti döneminde yaşadı" - Son Dakika
13:04 Afyonkarahisar'da 'Çocuklar Üşümesin' projesi - Son Dakika
13:02 Büyükada'da fayton alanlarında temizlik devam ediyor - Son Dakika
12:22 CHP'li Vekil, "Belediyede yolsuzluk iddiaları var" diyerek Adalet Bakanı'na tutanak verdi - Son Dakika
09:35 Rüyasında öldüğünü gören genç mermer ustası, kendi mezarını yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 13:14:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pompeo'dan UCM'nin "İsrail'in işlediği savaş suçlarının soruşturulması" kararına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]