Pompeo Darbeci Sisi ile Görüştü
1 saat önce
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sürpriz Irak ziyaretinin ardından Mısır'a geçti ve darbeci Abdulfettah Sisi ile bir araya geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sürpriz Irak ziyaretinin ardından Mısır'a geçti ve darbeci Abdulfettah Sisi ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu ziyaretlerine devam ediyor. Pompeo, sürpriz Irak ziyaretinin ardından Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Pompeo, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi bir araya gelerek, ABD'nin Orta Doğu'da üstleneceği yeni rolü görüştü.
Pompeo, Orta Doğu turuna Salı günü Ürdün'den başlamıştı. Bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye giden Pompeo'nun ziyaret edeceği şehirler arasında Manama, Abu Dabi, Doha, Riyad, Muscat ve Kuveyt yer alıyor. Pompeo'nun ayrıca İsrail'i ziyaret etmesi de bekleniyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:51 Kaynak: İHA
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