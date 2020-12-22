Pompeo, deniz yetki alanları konusunda Lübnan ile İsrail'in anlaşmadan uzak olduğunu açıkladı - Son Dakika

Pompeo, deniz yetki alanları konusunda Lübnan ile İsrail'in anlaşmadan uzak olduğunu açıkladı

22.12.2020 20:03
Pompeo, deniz yetki alanları konusunda Lübnan ile İsrail'in anlaşmadan uzak olduğunu açıkladı, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin ara buluculuk yaptığı İsrail ile Lübnan arasındaki deniz yetki alanları müzakereleri konusunda, tarafların anlaşmadan oldukça uzak olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin ara buluculuk yaptığı İsrail ile Lübnan arasındaki deniz yetki alanları müzakereleri konusunda, tarafların anlaşmadan oldukça uzak olduğunu söyledi.

Pompeo, yaptığı açıklamada, İsrail ile Lübnan'ın deniz yetki alanları anlaşması konusunda ABD'nin desteğini talep ettiğini, bu tür bir anlaşmanın iki ülkenin ekonomisine büyük bir yarar sağlama potansiyeli taşıdığını belirtti.

Pompeo, "Ne yazık ki iki taraftaki iyi niyete rağmen, taraflar anlaşma konusunda birbirinden oldukça uzaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Beyrut ile Tel Aviv arasındaki görüşmelere destek vermeye devam edeceğini ifade eden Pompeo, tarafları daha önce Birleşmiş Milletler'e (BM) beyan ettikleri deniz yetki sınırları üzerinden müzakerelere başlamaya çağırdı.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığına çözüm bulunması için yürütülen müzakerelerin 2 Aralık'ta yapılması planlanan beşinci turunun ertelenmiş ve ABD'nin ara bulucu olarak iki tarafla ayrı ayrı görüşeceği açıklanmıştı.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

İki ülke arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, BM himayesinde İsrail ile hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pompeo, deniz yetki alanları konusunda Lübnan ile İsrail'in anlaşmadan uzak olduğunu açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 22 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 251 kişi vefat etti, 19 bin 256 yeni vaka tespit edildi Türk askerinin Libya'daki görev süresini 18 ay uzatan tezkere TBMM'de kabul edildi Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 11 ilde sarı alarm verildi Bir ay içinde anne, baba ve oğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Son Dakika: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a çağrı: Ya özür dile ya da istifa et
Beşiktaş'ın gündemindeki Cenk Tosun'a Feyenoord talip oldu Beşiktaş'ın gündemindeki Cenk Tosun'a Feyenoord talip oldu         
19:58
Arda Turan, Galatasaray'da 10 yıl sonra ilk iç saha golünü attı Arda Turan, Galatasaray'da 10 yıl sonra ilk iç saha golünü attı         
19:38
Alaattin Çakıcı, savcılığa ifade verdi: Malum kişilerin gereksiz gündem yapmalarına gerek kalmamıştır Alaattin Çakıcı, savcılığa ifade verdi: Malum kişilerin gereksiz gündem yapmalarına gerek kalmamıştır         
19:17
Son Dakika! AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına AK Parti'den ilk açıklama: Gerekçeli kararı hukuk sistemi değerlendirir Son Dakika! AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına AK Parti'den ilk açıklama: Gerekçeli kararı hukuk sistemi değerlendirir         
18:57
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın" sözlerine Soylu'dan tepki: Allah'ım ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol         
18:28
Türk Telekom'da gol yağmuru! 13 dakikada top 3 kez ağlarla buluştu Türk Telekom'da gol yağmuru! 13 dakikada top 3 kez ağlarla buluştu         
17:57
15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
16:44
Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar         
15:17
Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu         
14:35
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor         
13:42
Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam         
13:38
İmamın sahip çıktığı şahıs, caminin jeneratörünü çaldı İmamın sahip çıktığı şahıs, caminin jeneratörünü çaldı         
12:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
"Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı         
10:50
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
At yarışı izlemeye gelen seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 20:19:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pompeo, deniz yetki alanları konusunda Lübnan ile İsrail'in anlaşmadan uzak olduğunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei