Son Dakika Haberleri: Pompeo: "Dini özgürlükler konusunda Özbekistan'da ilerleme var"
Son Dakika Güncel Haber

Pompeo: "Dini özgürlükler konusunda Özbekistan'da ilerleme var"

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Özbekistan'da dini özgürlükler konusunda dikkate değer bir ilerleme sağlandığını açıkladı.

Pompeo:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Özbekistan'da dini özgürlükler konusunda dikkate değer bir ilerleme sağlandığını açıkladı.

Özbekistan'ın son 30 yılda ilk kez dini özgürlükler konusunda "özellikle kaygı duyulan ülkeler" arasında olmadığını vurgulayan Pompeo, Özbek hükumetinin bu konuda daha yapması gerekenlerin olduğunu da söyledi.

ABD nezdinde dini inançları nedeniyle cezaevlerinde bulundukları bilinen 50'den fazla tutuklunun serbest bırakıldığının, 60 binden fazla ülke vatandaşı için yurt dışına çıkış yasağının kaldırıldığının altını çizen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Özbekistan'dan ileride de dini özgürlükler konusunda benzeri adımların devam edilmesini beklemekte olduklarını ifade etti. - TAŞKENT
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:42 Kaynak: İHA
Mike Pompeo, Amerika Birleşik Devletleri, Özbekistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump: Bu geceden itibaren İran'a yaptırımlara daha fazlası eklenecek Altının ons fiyatı 6 yıl aradan sonra ilk kez 1.400 doların üzerini gördü Doğu Perinçek'ten teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili açıklama Trump dünyayı sarstı: Saldırıyı 10 dakika önce durdurdum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 12:57:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pompeo: "Dini özgürlükler konusunda Özbekistan'da ilerleme var"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]