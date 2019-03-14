Pompeo Duyurdu: Son Diplomatlar da Ayrıldı
1 saat önce
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'da kalan son diplomatların da ülkeden ayrıldıklarını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
, Venezuela
'da kalan son diplomatların da ülkeden ayrıldıklarını duyurdu.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Venezuela'da kalan son diplomatların da ülkeden ayrıldıklarını duyurdu. Pompeo, "An itibari ile Venezuela'da kalmış olan tüm diplomatlarımız ülkeden ayrıldı. Venezuela halkına ve Guaido'ya olan sıkı desteğimiz devam edecek. Özgür ve demokratik bir Venezuela'ya dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:16 Kaynak: İHA
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