Pompeo: esad, 19 mayıs'ta kimyasal silah kullandı
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın 19 Mayıs'ta kimyasal silah kullandığını ileri sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:45 Kaynak: DHA
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın 19 Mayıs'ta kimyasal silah kullandığını ileri sürdü.
Pompeo, "Esad rejimi, bazıları savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar seviyesine yükselen sayısız vahşetten sorumludur. Bugün, ABD'nin, Esad rejiminin 19 Mayıs'ta kimyasal silah kullandığı sonucuna vardığını ilan ediyorum" dedi.
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