Son Dakika Haberleri: Pompeo: esad, 19 mayıs'ta kimyasal silah kullandı
Son Dakika Dünya Haber

Pompeo: esad, 19 mayıs'ta kimyasal silah kullandı

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın 19 Mayıs'ta kimyasal silah kullandığını ileri sürdü.

Pompeo: esad, 19 mayıs'ta kimyasal silah kullandı, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın 19 Mayıs'ta kimyasal silah kullandığını ileri sürdü.

Pompeo, "Esad rejimi, bazıları savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar seviyesine yükselen sayısız vahşetten sorumludur. Bugün, ABD'nin, Esad rejiminin 19 Mayıs'ta kimyasal silah kullandığı sonucuna vardığını ilan ediyorum" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, 19 Mayıs, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de yabancı düşmanlığı! New York'ta Türk ailenin evi kundaklandı
Tartışmalı telefon görüşmesinden sonra Trump ile Zelenskiy buluştu Erdoğan'dan F-35 çıkışı: Halkım soruyor. Ödeme yaptınız, ne oldu? Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 21:50:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pompeo: esad, 19 mayıs'ta kimyasal silah kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]