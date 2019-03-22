Son Dakika Haberleri: Pompeo Eski ABD Yönetiminin Hizbullah'a Karşı Tutumunu Eleştirdi

Pompeo Eski ABD Yönetiminin Hizbullah'a Karşı Tutumunu Eleştirdi

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin İsrail ve Filistin için hazırladığı barış planını yakında açıklayacağını ifade ederek, eski ABD yönetiminin Hizbullah'a yönelik müsamahakar tutumunu esefle karşıladığını söyledi.

Pompeo Eski ABD Yönetiminin Hizbullah'a Karşı Tutumunu Eleştirdi, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin İsrail ve Filistin için hazırladığı barış planını yakında açıklayacağını ifade ederek, eski ABD yönetiminin Hizbullah'a yönelik müsamahakar tutumunu esefle karşıladığını söyledi.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyon kanalına röportaj veren Pompeo, Filistinliler için onurlu bir hayat istediklerini kaydetti.

Yüzyılın anlaşması olarak bilinen plana işaret eden Pompeo, "İsrail ve Filistin arasındaki sorun çözülecek. ABD yakında bu konudaki vizyonunu açıklayacak." dedi.

"Çözüm planımızı sunduğumuzda tüm dünya nasıl düşündüğümüzü görecek." diyen Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşerek ve Kudüs ziyaretiyle İsrail genel seçimine müdahale ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Dışişleri Bakanı, "ABD yönetimlerinin Hizbullah'ı dizginleme" konusunda müsamahakar tutumundan esef duyduğunu dile getirdi.

Pompeo, son 10 yılda ABD yönetimlerinin Hizbullah konusunda gerekenleri yapmadığını ve beklentilerini netleştirmediğini ifade etti.

Hizbullah'ın yer aldığı Lübnan hükümetinin başarı ihtimalinin düşük olduğunu kaydeden Pompeo, şunları söyledi:

"Lübnan halkı için en iyisini istiyoruz ve tarihini biliyoruz. Lübnan önceden başarılı ekonomik bir güçtü ve tekrar buna ulaşabilir ancak teröristlerle işbirliği yaparak veya teröristler İsrail'e doğru füze yerleştirerek bölgeleri işgal ederek değil."

Pompeo, İsrail'deki temaslarının ardından sabah saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geçmiş ve buradaki temaslarına başlamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:10 Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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