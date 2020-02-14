Pompeo görüşmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pompeo görüşmesi - Son Dakika

Pompeo görüşmesi

6 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Almanya'nın Münih kentinde ABD Dışişileri Bakanı Mike Pompeo ve Enerji Bakanı Dan Brouillette ile bir araya geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Almanya'nın Münih kentinde ABD Dışişileri Bakanı Mike Pompeo ve Enerji Bakanı Dan Brouillette ile bir araya geldi.

IKBY Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak için Almanya'da bulunan Barzani, ABD Dışişileri Bakanı Pompeo ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, "Erbil ile Washington'un özellikle Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve terörle mücadele temelindeki ilişkileri" ele alındı.

Barzani ile Pompeo, "Irak'ın istikrarının korunması ve terörle mücadelede önemli bir müttefik olan ABD güçlerinin ülkedeki varlığını sürdürmesinin önemine" vurgu yaptı.

Pompeo görüşmesi

Amerika Birleşik Devletleri, Mesut Barzani, Almanya, Münih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
İstanbul semalarında dev kargo uçağı lazerle taciz edildi Yüzlerce insanın canını alan koronavirüsün fotoğrafları ilk kez yayımlandı Son dakika: ABD ve Taliban ateşkes anlaşmasına vardı

Son Dakika Haberleri
01:41 Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!
01:41 Ünlü çiftlerin derin sessizliği!
01:41 Hande Mehan müzikseverleri mest etti
00:53 Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 05:18:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pompeo görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]