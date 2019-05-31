Son Dakika Haberleri: Pompeo: "Güvenli bölge kurma çabaları sürüyor"
Son Dakika Politika Haber

Pompeo: "Güvenli bölge kurma çabaları sürüyor"

6 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bir bölge oluşturulması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Pompeo:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bir bölge oluşturulması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Almanya'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Alman mevkidaşı Heiko Maas'la yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Pompeo, " Türkiye'ye terörist saldırı riskini azaltmak için Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor" dedi.

Pompeo geçtiğimiz gün Almanya'ya geldiğinde, Alman basını Almanya'nın Suriye'nin kuzeyinde tampon bölge kurulması kararını desteklediğini ileri sürdü. - BERLİN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:46 Kaynak: İHA
Suriye, Mike Pompeo, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyaz Saray'ın önünde kendini ateşe veren kişi yaşamını yitirdi Arabada doğum anı saniye saniye kameralara yansıdı! Kuzey Kore Lideri, Trump'la görüşmesinin ardından 5 yetkiliyi idam ettirdi Binali Yıldırım, Kadir Topbaş'ı ziyaret ettiği için kendisini eleştiren Nihal Olçok'a cevap verdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 12:52:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pompeo: "Güvenli bölge kurma çabaları sürüyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]